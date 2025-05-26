Гладков сообщил об уходе Бондарева с поста главы Грайворонского округа

Глава администрации Грайворонского муниципального округа Белгородской области Геннадий Бондарев уходит со своего поста, сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона Вячеслав Гладков.
«Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа», — написал губернатор.
Информации о причинах увольнения Бондарева, а также о его возможном новом месте работы нет.
Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил своему заместителю Александру Нестеренко, курировавшему строительство, уйти в отставку из-за отставания в сроках возведения соцобъектов.