В Волгоградской области в красивую дату поженились 250 пар

В прошлом году самым популярным стал ЗАГС № 1 в Волжском, где поженились более 1,1 тысячи жителей региона. Специалисты отмечают, что среднестатистический волгоградец вступает в брак в возрасте 33−35 лет. Самым популярным днем для свадьбы в 2024 году стало 24 августа — тогда заключили брак 287 пар.