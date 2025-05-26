Ф. Свечков забил за «Милуоки», но не попал в финал западной конференции АХЛ

25 мая воспитанник тольяттинской «Ладьи» отличился и ассистировал в пятом матче против «Техас Старс». Однако это не помогло фарм-клубу «Нэшвилл Предаторс» пробиться в следующую стадию Американской хоккейной лиги.
Команда Федора Свечкова уступила со счетом 2:3. Соперник вышел вперед на 6-й минуте. Забил Кертис Маккензи. «Милуоки Адмиралс» ответили на 10-й точным броском Чейза Де Лео — 1:1. Голевая на счету россиянина.
Во втором периоде прошил вратаря «Старс» и вывел свой клуб вперед — 2:1. Но в решающем отрезке техасцы перевернули ход игры. Две безответные шайбы забросили Матей Блюмель и Джастин Грицковиан соответственно.
В итоге «Милуоки» проиграли в серии со счетом 2:3 и остались за бортом финала западной конференции АХЛ — второй по силе лиге за океаном.
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