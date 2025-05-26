Главные новости 26 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 мая 2025 года.
Второй тур переговоров Москвы и Киева может пройти не в Турции
По данным источника из дипломатического ведомства Турции, очередной раунд переговоров России и Украины может пройти не в Стамбуле. Сейчас в Турции ведется закулисный переговорный процесс, но пока договоренности о том, где и когда пройдет встреча сторон, не достигнуты.
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Трамп упрекнул Зеленского в ухудшении положения Украины
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что украинский лидер своими высказываниями не «приносит пользы своей стране». Политик добавил, что украинский конфликт — «война Зеленского, Путина и Байдена», а он лишь старается потушить «пожары», разгоревшиеся «из-за грубой некомпетентности».
Президент США признался, что недоволен Путиным
Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Владимира Путина в последнее время. Американский лидер уточнил, что с российским президентом «что-то произошло», раз он наносит ракетные удары во время переговорного процесса. При этом атаки Киева по российской стороне Трамп не комментирует.
США отложат введение пошлин против ЕС до 9 июля
Американский лидер Дональд Трамп перенес введение торговых пошлин в отношении товаров из Евросоюза до 9 июля. Такое решение он принял после телефонных переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. До заявленной даты ЕС и США планируют заключить торговую сделку.