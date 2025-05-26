Главные новости 26 мая 2025 года

По данным источника из дипломатического ведомства Турции, очередной раунд переговоров России и Украины может пройти не в Стамбуле. Сейчас в Турции ведется закулисный переговорный процесс, но пока договоренности о том, где и когда пройдет встреча сторон, не достигнуты.