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Главные новости 26 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 26 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 мая 2025 года.

Второй тур переговоров Москвы и Киева может пройти не в Турции

Источник: РИА "Новости"

По данным источника из дипломатического ведомства Турции, очередной раунд переговоров России и Украины может пройти не в Стамбуле. Сейчас в Турции ведется закулисный переговорный процесс, но пока договоренности о том, где и когда пройдет встреча сторон, не достигнуты.

МИД РФ раскрыл число погибших от ударов ВСУ в апреле жителей РФ

Только в апреле 2025 года в результате ударов вооруженных сил Украины погибли 59 мирных жителей России, в том числе пятеро детей. Минимум 478 человек были ранены, среди них — 21 несовершеннолетний. Статистику представил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Трамп упрекнул Зеленского в ухудшении положения Украины

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что украинский лидер своими высказываниями не «приносит пользы своей стране». Политик добавил, что украинский конфликт — «война Зеленского, Путина и Байдена», а он лишь старается потушить «пожары», разгоревшиеся «из-за грубой некомпетентности».

Президент США признался, что недоволен Путиным

Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Владимира Путина в последнее время. Американский лидер уточнил, что с российским президентом «что-то произошло», раз он наносит ракетные удары во время переговорного процесса. При этом атаки Киева по российской стороне Трамп не комментирует.

США отложат введение пошлин против ЕС до 9 июля

Американский лидер Дональд Трамп перенес введение торговых пошлин в отношении товаров из Евросоюза до 9 июля. Такое решение он принял после телефонных переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. До заявленной даты ЕС и США планируют заключить торговую сделку.