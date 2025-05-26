Гараж и микроавтобус загорелись в Приморье

Гаражный бокс загорелся в Арсеньеве на Суличевского. Пожарные ликвидировали возгорание на общей площади в 35 квадратных метров, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
К счастью, пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются. Также за минувшие сутки загорелся микроавтобус в Находке на улице Красноармейская. К моменту прибытия специалистов ТС горело изнутри. Они потушили огонь на площади три квадратных метра.
Отметим, что за указанный период времени зафиксировали 19 пожаров, на девять из них реагировали сотрудники МЧС. Их привлекали к возгоранию мусора во Владивостоке и Большом Камне, на пал сухой растительности в Партизанске.
Ранее «КП» писала, что автомобиль загорелся в селе Суражевка. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, огонь был под капотом, а также на передней части салона. Пламя распространилось на 1,5 квадратных метров.