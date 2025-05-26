Гладков сообщил об уходе главы Грайворонского округа Бондарева с поста

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 26 мая, сообщил, что глава приграничного Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает свой пост.
— Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
23 мая Гладков посетил несколько сел в округе и провел встречи с местными жителями. Тогда он раскритиковал слабое реагирование местных властей. Глава региона подчеркнул, что это усугубляет ситуацию и вызывает недовольство у жителей.
Бондарев занимал пост главы Грайворонского округа с марта 2017 года.
В Грайворонском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего без света остались жители нескольких сел. Аварийные службы начнут устранение последствий аварии после согласования работ с Министерством обороны РФ.
Глава Белгородской области попросил у президента России Владимира Путина три миллиарда рублей на отселение жителей четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В конце марта в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ по Белгородской области был ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко.