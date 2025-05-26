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В Самаре нашли владельца для дома П. Е. Каткова 1893-го года постройки

В Самаре прошел аукцион для передачи памятников архитектуры новым владельцам для восстановления.

В Самаре прошел аукцион для передачи памятников архитектуры новым владельцам для восстановления. Об этом стало известно от регионального ГИООКН.

Одним из лотов был дом Каткова, построенный в 1893-м году. Он расположен на улице Комсомольской.

Новым владельцем здания стало ООО «ОКТОГОН-ИНВЕСТИЦИИ». Теперь компании нужно за 5 лет привести памятник в порядок.

Также, должен был быть разыгран тендер еще на два памятника архитектуры — Дом крестьянина Юрина и Дом купца Юрина. Однако, торги не были проведены.

Эти объекты участвуют в пилотном проекте по реставрации памятников архитектуры. Самарская область стала одним из регионов, где такая программа будет опробована. Владельцам памятников будут выдавать кредиты на специальных условиях для восстановления таких зданий.

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