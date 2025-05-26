Изобретено соединение рекордно длительного свечения

Бактерицидные свойства фосфата иттрия могут использоваться для обеззараживания различных жидкостей и поверхностей: новое вещество способно заменить ртутные ультрафиолетовые лампы. «Мы в процессе приближения к взаимодействию с медиками, для начала хотим поработать с ветеринарами. Например, если покрыть имплант слоем нашей керамики, то после облучения рентгеном он будет обеззаражен, и этот эффект будет продолжаться за счет люминесценции даже после установки импланта и закрытия его тканью организма. Это позволит убить попавшие из внешней среды бактерии и исключить возможность воспалительного процесса», — отметила старший научный сотрудник лаборатории «Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники» УрФУ Юлия Кузнецова.