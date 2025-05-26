Мэр Лошкин о трамвайных путях в Челябинске: Они там выращивают траву?

Мэру Челябинска Алексею Лошкину очень не понравилось, что возле трамвайных рельсов на проспекте Победы растет трава.
— Наши трамвайные линии выделены бордюрным камнем, вот эти газоны от рельса до бордюра, — указал глава города на совещании в администрации Челябинска.
Вице-мэр по развитою дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев пояснил, что за траву отвечает предприятие «ЧелябГЭТ», и пообещал лично проследить за ситуацией. Но мэра такой ответ не устроил.
— Они там к покосу готовятся или что? Они там выращивают траву что ли? — возмутился Алексей Лошкин. — Пускай руководитель объедет сам. Мне что, нужно на место его привезти?
Дмитрий Агеев пообещал встретиться с директором «ЧелябГЭТ» Дмитрием Усачевым и указать ему на недостатки.
— Не надо никаких встреч! — заявил Алексей Лошкин. — Пускай берет людей и идет убирает! Какой мы пример подаем? Передайте ему от меня привет.