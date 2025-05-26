Министр предупредил про агрессивную работу с белорусами из-за мусора

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды предупредили про агрессивную работу с белорусами из-за мусора, сообщили на «Беларусь 1».
Так, на минувшей неделе на совещании у президента сказали о том, что проблему с «человеческими отходами», — мусором, который белорусы несут в урны, необходимо решать через одного контролера и единый свод правил. Поэтому президент Беларуси Александр Лукашенко сказал определиться с регулятором в сфере обращения с отходами. А вот производственные отходы решено оставить на постоянно ведении ученых.
Теперь коммунальными отходами тоже будет заниматься Минприроды, определив контроль сортировки и переработки. В связи с этим министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк предупредил про агрессивную работу с белорусами из-за мусора.
— Во главу угла надо ставить все-таки информационную работу с населением и даже, я бы сказал, где-то прямо агрессивную, — пояснил он.
Но и добавил, что службы ЖКХ так же должны обеспечивать население необходимым количеством контейнеров для раздельного сбора, чтобы белорусы видели, что «не зря старались».
Также «Комсомолка» писала, что в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.
Тем временем МВД опубликовало карту полного запрета курения в Минске.