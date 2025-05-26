Министр предупредил про агрессивную работу с белорусами из-за мусора

Так, на минувшей неделе на совещании у президента сказали о том, что проблему с «человеческими отходами», — мусором, который белорусы несут в урны, необходимо решать через одного контролера и единый свод правил. Поэтому президент Беларуси Александр Лукашенко сказал определиться с регулятором в сфере обращения с отходами. А вот производственные отходы решено оставить на постоянно ведении ученых.