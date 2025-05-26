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Д. Шнайдер обыграла украинку А. Соболеву и вышла во 2-й круг Ролан Гаррос 25 мая

Встреча в Париже закончилась со счетом 2:0 в пользу теннисистки из Самарской области (12+).

Встреча в Париже закончилась со счетом 2:0 в пользу теннисистки из Самарской области (12+).

Матч состоялся в воскресенье вечером. Шел примерно полтора часа. Диана Шнайдер оказалась сильнее в двух сетах — 7:6, 6:2, и прошла во второй круг престижного турнира во Франции.

В следующей стадии сразится с еще одной украинкой Даяной Ястремской. Соперница взяла вверх над австралийкой Дестани Айвой — 7:5, 6:1. Поединок пройдет 28 мая (12+).

Недавно экс-теннисист Виктор Янчук назвал Шнайдер и Мирру Андрееву фаворитками Ролан Гаррос в парном разряде.

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