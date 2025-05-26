Россиянам назвали фруктовую «тройку бодрости» для запуска мозга утром

Диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru заявила, что если с утра сложно включиться в работу и «тормозит» мозг, то дело может быть вовсе не в недосыпе, а обезвоживании. Специалист назвала три фрукта, которые помогут быстро проснуться и сохранить энергию до самого вечера.
Как заметила собеседница издания, дело в том, что когда люди спят, они расходуют жидкость, поскольку не пьют на протяжении всей ночи. Она обратила внимание на то, что даже если человек сильно не потеет, то все равно имеет место испарение, в результате чего организм обезвоживается. Соломатина подчеркнула, что зачастую состояние обезвоживания, даже скрытого, может вызывать чувство усталости и невозможности сконцентрироваться в силу того, что прежде всего от обезвоживания страдает именно мозг.
Среди фруктов, которые помогут проснуться утром, на первое место диетолог выдвинула цитрусовые, а именно апельсины, грейпфруты и мандарины, которые не только сочные и сладкие, но и бодрят своим ароматом. По словам эксперта, достаточно просто понюхать дольку апельсина, и мозг уже включится, а лимон — это особый случай, ведь его можно добавить в воду или, например, в смузи.
Еще одним фруктом, который поможет не «залипать» в течение дня Соломатина назвала банан, богатый углеводами и содержащий триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина. Специалист уточнила, что он может действовать по-разному: кого-то расслаблять, а кого-то бодрить, особенно в сочетании с утренней активностью.
Также эксперт выделила в качестве полезного утреннего фрукта яблоко, которое помогает проснуться не только за счет своей сочности и витаминов, но и за счет непосредственного процесса жевания. Кроме того, диетолог указала, что в яблоке содержится кверцетин — мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение и укрепляющий сосуды, что напрямую сказывается на работе мозга и уровне энергии.
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