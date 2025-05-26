Россиянам назвали фруктовую «тройку бодрости» для запуска мозга утром

Как заметила собеседница издания, дело в том, что когда люди спят, они расходуют жидкость, поскольку не пьют на протяжении всей ночи. Она обратила внимание на то, что даже если человек сильно не потеет, то все равно имеет место испарение, в результате чего организм обезвоживается. Соломатина подчеркнула, что зачастую состояние обезвоживания, даже скрытого, может вызывать чувство усталости и невозможности сконцентрироваться в силу того, что прежде всего от обезвоживания страдает именно мозг.