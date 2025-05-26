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Реестр злостных неплательщиков алиментов заработал в России

Должники будут вноситься в базу автоматически.

Источник: Freepik

Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая. В этом убедился корреспондент НДН.инфо.

Согласно новым поправкам к закону «Об исполнительном производстве», должники будут заноситься в базу данных либо с момента объявления их в розыск, либо через пять дней после поступления исполнительного документа к приставам.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект направлен на защиту интересов детей.

«Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей», — говорил он.

Реестр находится в открытом доступе. Если должник захочет пропасть из списка, ему придется полностью погасить долг.