Реестр злостных неплательщиков алиментов заработал в России

Общедоступный реестр алиментщиков заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов с 25 мая. В этом убедился корреспондент НДН.инфо.
Согласно новым поправкам к закону «Об исполнительном производстве», должники будут заноситься в базу данных либо с момента объявления их в розыск, либо через пять дней после поступления исполнительного документа к приставам.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект направлен на защиту интересов детей.
«Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей», — говорил он.
Реестр находится в открытом доступе. Если должник захочет пропасть из списка, ему придется полностью погасить долг.