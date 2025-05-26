Почетный гражданин Владивостока Александр Конев умер на 77-м году жизни

Ушел из жизни Почетный гражданин Владивостока Александр Васильевич Конев. Ему было 76 лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Александр Васильевич Конев — выпускник ТОВВМУ им. С. О. Макарова 1971 года. Он прошел славный путь от штурмана атомной подводной лодки до заместителя командующего Тихоокеанским флотом. Его общий трудовой стаж — 51 год.
После выхода в отставку в 2003 году Александр Васильевич не оставил активную деятельность. Он внес огромный вклад в увековечение памяти первых русских моряков, прибывших в 1860 году для охраны военного поста Владивосток. Благодаря его инициативе и поддержке Военного Совета Тихоокеанского флота на причале ТОФ появился памятный знак экипажу корвета «Гридень», а на Корабельной Набережной — памятник «Пионерам подводного плавания на Тихом океане».
С 2006 года Александр Васильевич возглавлял общественную организацию «Союз моряков-подводников Тихоокеанского флота». Под его руководством организация успешно развивала работу с ветеранами-подводниками, вела активную военно-патриотическую деятельность в школах, детских патриотических клубах, работала с флотской молодежью, нахимовцами и курсантами ТОВВМУ им. С. О. Макарова.
За свои заслуги Александр Васильевич был удостоен высоких наград: орденов «За военные заслуги» и «За боевые заслуги», медалей «За безупречную службу в ВС СССР», «За службу в Подводных Силах», а также множества юбилейных медалей и знаков отличия. Особую честь ему принесла награда «Почётный гражданин города Владивостока», присвоенная в апреле 2025 года решением городской Думы в год 165-летия Владивостока.
Прощание с Александром Коневым состоится 29 мая в 12:00 в Доме офицеров флота.