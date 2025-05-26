Почетный гражданин Владивостока Александр Конев умер на 77-м году жизни

После выхода в отставку в 2003 году Александр Васильевич не оставил активную деятельность. Он внес огромный вклад в увековечение памяти первых русских моряков, прибывших в 1860 году для охраны военного поста Владивосток. Благодаря его инициативе и поддержке Военного Совета Тихоокеанского флота на причале ТОФ появился памятный знак экипажу корвета «Гридень», а на Корабельной Набережной — памятник «Пионерам подводного плавания на Тихом океане».