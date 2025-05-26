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В Самаре ожидается ливень и температура до +23 градусов на День России 12 июня

Синоптики уже спрогнозировали погоду в Самаре на День России.

Синоптики уже спрогнозировали погоду в Самаре на День России.

Ожидается, что на этот раз 12 июня подарит самарцам сильный дождь. Однако столбик термометра будет уверенно держаться выше +20 днем и +15 ночью.

Ветер будет умеренный, 6 метров в секунду.

В прошлом году на День России воздух разогрелся аж до +32-х градусов.

А 109 лет назад в конце мая на территории Самарской области бушевал снег и град. Подробнее мы писали в нашем материале.

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