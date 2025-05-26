В Самаре ожидается ливень и температура до +23 градусов на День России 12 июня

Синоптики уже спрогнозировали погоду в Самаре на День России.
Ожидается, что на этот раз 12 июня подарит самарцам сильный дождь. Однако столбик термометра будет уверенно держаться выше +20 днем и +15 ночью.
Ветер будет умеренный, 6 метров в секунду.
В прошлом году на День России воздух разогрелся аж до +32-х градусов.
А 109 лет назад в конце мая на территории Самарской области бушевал снег и град. Подробнее мы писали в нашем материале.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!