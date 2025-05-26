СМИ: Битцевский маньяк попросил перевести его из колонии в ЯНАО поближе к Москве

Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк и отбывающий пожизненное наказание за совершение 49 убийств, попросил перевести его из колонии в ЯНАО в Мордовию. Об этом в понедельник, 26 мая, пишет Shot.
По его данным, Пичушкин, который находится в ИК «Полярная сова» в поселке Харп, попытался перевестись в мордовскую колонию «Торбеевский централ». До нее от Москвы ехать меньше 500 километров, в то время как до «Полярной совы» — 3500 километров. Заключенный полагает, что родственники смогут чаще его навещать при переводе.
Подать такое прошение для Пичушкина стало возможно после того, как он признался еще в 11 убийствах. В Telegram-канале уточнили, что администрация ИК в ЯНАО и ФСИН отказали Пичушкину в переводе в Мордовию, из-за чего маньяк подал жалобу на ведомство.
Недавно ФСИН России совместно с МВД также установила причастность битцевского маньяка Александра Пичушкина к 11 новым убийствам. Главное оперативное управление ФСИН и правоохранительные органы продолжают системную работу по раскрытию преступлений прошлых лет.
Также сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть еще одно преступление, которое совершил Михаил Попков, более известный как ангарский маньяк.