СМИ: Битцевский маньяк попросил перевести его из колонии в ЯНАО поближе к Москве

По его данным, Пичушкин, который находится в ИК «Полярная сова» в поселке Харп, попытался перевестись в мордовскую колонию «Торбеевский централ». До нее от Москвы ехать меньше 500 километров, в то время как до «Полярной совы» — 3500 километров. Заключенный полагает, что родственники смогут чаще его навещать при переводе.