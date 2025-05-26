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Назван самый «страшный» для школьников предмет на ЕГЭ

Этот экзамен пугает большинство выпускников школ, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Почти 30 процентов девятиклассников и каждый пятый одиннадцатиклассник считают самым страшным экзаменом русский язык. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование.

На втором месте — математика, ее считают сложной 25% девятиклассников и 17% выпускников. Третьим по сложности считается обществознание. При этом русский язык является обязательным, а обществознание — одним из самых популярных по выбору экзаменов.

Сообщается, что в ходе подготовки учащиеся очень часто сталкиваются с эмоциональным дискомфортом. В общей сложности на подготовку к экзаменам у них уходит 3−4 часа в день.

Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, проблемы с русским языком испытывают дети мигрантов, поступающие в российские школы. Ничтожный процент поступающих по новым ужесточенным нормам сумел пройти тестирование. Подавляющее большинство не прошло тест из-за некорректных документов либо недостаточных знаний языка.