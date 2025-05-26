Многофункциональный комплекс построят на Проспекте Вернадского

В западной части столицы, на Проспекте Вернадского, планируется строительство многофункционального комплекса общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Комплекс будет расположен по адресу: улица Удальцова, 75А. Первый этаж девятиэтажного здания будет предназначен для общественных нужд, где откроются кафе, магазины и фитнес-центры. Офисы займут верхние этажи, а на подземных уровнях организуют двухуровневый паркинг на 105 машиномест для удобства сотрудников и посетителей.
«Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят. Ожидается, что комплекс станет новой достопримечательностью района, создавая дополнительные рабочие места и улучшая инфраструктуру. Завершить его строительство инвестор планирует в 2027 году», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Здание будет иметь отдельные выходы для офисов, магазинов и спа-центра, что обеспечит удобное передвижение. Комплекс находится вблизи ключевых транспортных развязок: проспекта Вернадского, Мичуринского и Ленинского проспектов, что позволит эффективно использовать время как сотрудникам, так и клиентам.
Открытая планировка офисных помещений обеспечит гибкость в организации рабочих мест. На восьмом этаже будут расположены офисы с антресолями и двусветным пространством.
Ранее Владислав Овчинский также сообщил о новом здании площадью около 6,7 тысячи квадратных метров, которое строится на набережной Марка Шагала в Даниловском районе на юге Москвы. Общественный центр будет находиться по адресу: Автозаводская улица, владение 23. Здание переменной этажности включает помещения для кафе, ресторанов и магазинов, а также выставочные залы, коворкинг и детскую зону. На подземном уровне предусмотрена парковка на 48 автомобилей. Для перемещения между этажами будут доступны лестницы и лифты. Центральным элементом внутреннего пространства станет внутренний двор с живыми растениями.