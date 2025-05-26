Многофункциональный комплекс построят на Проспекте Вернадского

Ранее Владислав Овчинский также сообщил о новом здании площадью около 6,7 тысячи квадратных метров, которое строится на набережной Марка Шагала в Даниловском районе на юге Москвы. Общественный центр будет находиться по адресу: Автозаводская улица, владение 23. Здание переменной этажности включает помещения для кафе, ресторанов и магазинов, а также выставочные залы, коворкинг и детскую зону. На подземном уровне предусмотрена парковка на 48 автомобилей. Для перемещения между этажами будут доступны лестницы и лифты. Центральным элементом внутреннего пространства станет внутренний двор с живыми растениями.