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В Самаре скончалась заслуженный учитель России Надежда Попова

24 мая 2025 года в Самаре состоялась траурная церемония прощания с Надеждой Поповой, заслуженным учителем России и бывшим директором школы-интерната № 6.

Ее жизнь и работа оставили неизгладимый след в сердцах многих людей, и память о ней будет жить вечно.

В этом году ей исполнилось бы 90 лет. Надежда Попова посвятила всю свою жизнь служению образованию и воспитанию подрастающего поколения.

Она начала свою профессиональную деятельность в качестве учителя географии и истории, где проявила себя как талантливый педагог, способный вдохновлять и мотивировать своих учеников.

Позже она заняла пост директора школы-интерната № 6, где ее влияние на учеников и коллег было поистине огромным. Под ее руководством школа стала местом, где дети не только получали знания, но и находили поддержку и заботу.

За свои выдающиеся заслуги в области образования Надежда Попова была удостоена медали «Ветеран труда» и получила почетное звание «Заслуженный работник народного просвещения».

Эти награды стали заслуженным признанием ее многолетнего труда и преданности делу воспитания и обучения детей.

Ее вклад в развитие образования и любовь к ученикам останутся в памяти всех, кто имел честь знать и работать с ней.

Надежда Попова оставила после себя наследие, которое будет вдохновлять и поддерживать многие поколения педагогов и учеников.