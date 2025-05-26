В зоне СВО погиб начальник караула пожарной части из Башкирии

Как сообщили в ведомстве, даже после полученного ранения Шафиков продолжал участвовать в боевых действиях вместе со своей ротой во время освобождения Селидово. За проявленную смекалку и героизм при штурме населенных пунктов Желтое, Новопустынка и Новотроицкое в ДНР он был удостоен медали «За Отвагу». В своем последнем сражении за Успеновку, приказав раненым отступить, офицер остался с бойцами прикрывать отход подразделения.