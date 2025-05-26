В зоне СВО погиб начальник караула пожарной части из Башкирии

В Миякинском районе Башкирии состоялись похороны Филюса Шафикова, начальника караула 54-й пожарно-спасательной части. Сотрудник МЧС Башкирии погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Весной 2022 года Шафиков подписал контракт с Министерством обороны. На фронте он выполнял обязанности батальонного фельдшера, а затем был переведен на передовую. Благодаря выдающимся организаторским качествам и навыкам управления подчиненными его повысили до командира роты.
Как сообщили в ведомстве, даже после полученного ранения Шафиков продолжал участвовать в боевых действиях вместе со своей ротой во время освобождения Селидово. За проявленную смекалку и героизм при штурме населенных пунктов Желтое, Новопустынка и Новотроицкое в ДНР он был удостоен медали «За Отвагу». В своем последнем сражении за Успеновку, приказав раненым отступить, офицер остался с бойцами прикрывать отход подразделения.
— Его уход — невосполнимая потеря. Мужество, преданность и самоотверженность Филюса Шафикова навсегда останутся в нашей памяти, — отметил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по РБ Эдуард Идрисов.
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