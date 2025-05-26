РИАН: Санкции против России могут стать предметом переговоров

Санкции Запада в отношении России на каком-то этапе могут стать предметом переговоров. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил источник в Анкаре РИА Новости.
По его данным, все будет зависеть от хода переговоров, однако на данном этапе преждевременно делать какие-либо выводы.
— Все будет зависеть от того, как будет идти процесс, — заключил собеседник агентства.
Кроме того, пока нет определенности относительно проведения следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине именно в Турции, однако закулисные контакты продолжаются.
Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, главой МИД России Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, помощником президента РФ Владимиром Мединским и другими высокопоставленными чиновниками России.
Президент Финляндии Александр Стубб в свою очередь сообщил, что в Ватикане могут состояться «технические» переговоры о прекращении огня на Украине.
16 мая в Стамбуле прошли переговоры между делегациями России и Украины, в рамках которых стороны пытались урегулировать конфликт.