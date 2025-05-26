Зарплаты ректоров красноярских вузов превысили 400 тысяч рублей

Накануне стали известны данные о зарплатах ректоров ведущих университетов Красноярска, включая педагогический, аграрный и медицинский вузы, а также институт искусств.
Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства просвещения РФ, ректор Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева Мария Холина в 2024 году зарабатывала 601,6 тысячи рублей в месяц. Другие руководители вуза также имеют высокие доходы:
• Проректор по образовательной деятельности Елизавета Юшипицина — 317,4 тысячи рублей;
• Главный бухгалтер Наталья Цуканова — 294,9 тысячи рублей;
• Проректор по научной работе Нина Ильина — 290,5 тысячи рублей;
• Проректор по управлению ресурсами Олег Клименко — 277,5 тысячи рублей;
• Проректор по воспитательной и социальной работе Анна Персикова — 271 тысяча рублей.
В Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского ректор Владимир Лузан получает 476,4 тысячи рублей. Другие руководители вуза зарабатывают от 167 до 228 тысяч рублей:
• Первый проректор Юлия Замараева — 228 тысяч рублей;
• Проректор по творческой деятельности Светлана Войткевич — 220,4 тысячи рублей;
• Главный бухгалтер Лариса Гладун — 211,8 тысячи рублей;
• Проректор по молодежной политике Ольга Булгакова — 167,6 тысячи рублей.
Министерство сельского хозяйства РФ обнародовало данные о зарплатах руководителей Красноярского государственного аграрного университета. Ректор Наталья Пыжикова в среднем зарабатывает 396,6 тысячи рублей в месяц. Зарплаты её коллег варьируются от 160 до 220 тысяч рублей:
• Главный бухгалтер Марина Семенова — 219,7 тысячи рублей;
• Проректор по дополнительному профессиональному образованию Виктор Паркаль — 210 тысяч рублей;
• Проректор по правовым вопросам Лариса Миронова — 191,2 тысячи рублей;
• Проректор по хозяйственной работе Владимир Лобанов — 187,4 тысячи рублей;
• Проректор по науке Александр Коломейцев — 170,3 тысячи рублей.
Что касается Красноярского государственного медицинского университета имени Войно-Ясенецкого, то данные о зарплатах его руководителей были опубликованы Минздравом РФ только за 2022−2023 годы. Ректор Алексей Протопопов в среднем получал 392,7 тысячи рублей в 2023 году. Зарплаты его заместителей значительно выше:
• Проректор по учебной и воспитательной работе Ирина Соловьева — 484,3 тысячи рублей (в настоящее время ей предъявлены обвинения в мошенничестве);
• Проректор по научной работе Павел Шестерня — 477 тысяч рублей;
• Проректор по экономике Михаил Кулешко — 457,1 тысячи рублей;
• Проректор по лечебной работе Дмитрий Черданцев — 415,3 тысячи рублей;
• Главный бухгалтер — начальник управления бухгалтерского учета и отчетности — 411,9 тысячи рублей;
• Проректор по организационно-правовой работе Юлия Шелудько — 396,1 тысячи рублей;
• Проректор по административно-хозяйственной работе — 387,1 тысячи рублей.
Ранее рассказывали, что медианная зарплата в Красноярском крае достигнет 100 тысяч рублей к 2029 году.