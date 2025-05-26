Зарплаты ректоров красноярских вузов превысили 400 тысяч рублей

Что касается Красноярского государственного медицинского университета имени Войно-Ясенецкого, то данные о зарплатах его руководителей были опубликованы Минздравом РФ только за 2022−2023 годы. Ректор Алексей Протопопов в среднем получал 392,7 тысячи рублей в 2023 году. Зарплаты его заместителей значительно выше: