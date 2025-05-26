«Ростех»: ВСУ нечем сбивать выпущенные из «Искандера» ракеты

«Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство “натовских” зенитных ракет. Поэтому Вооруженным силам Украины нечем сбивать “Искандер”. Фактически они могут только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов», — рассказали в корпорации.