«Ростех»: ВСУ нечем сбивать выпущенные из «Искандера» ракеты

ВСУ не имеют возможности для отражения ударов ВС РФ из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», заявила российская госкорпорация «Ростех».
«Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство “натовских” зенитных ракет. Поэтому Вооруженным силам Украины нечем сбивать “Искандер”. Фактически они могут только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов», — рассказали в корпорации.
К слову, на днях российские военные ударили с помощью «Искандера» по судну, которое перевозило в порт украинской Одессы около 100 контейнеров с военным грузом.