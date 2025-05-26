Приговоры дня: организатор квеста с пожаром, главврач роддома

Вынесение приговоров по нескольким резонансным делам ожидается сегодня, 26 мая в судах столичного региона. Речь идет о преступлениях, связанных с некачественным оказанием услуг.
Как стало известно «МК», Лефортовский суд столицы должен вынести приговор обвиняемым по делу о несчастном случае во время квеста Hunting 11 сентября 2022 года. Его организовывала компания Quest Stars в здании на Новохохловской улице. В мероприятии принимали участие пятеро подростков, у одного из которых близился день рождения. В процессе игры один из актеров должен был с помощью горелки вызвать струю пламени, но сделал это крайне неудачно. Огонь перекинулся на натянутую над потолком полиэтиленовую пленку. В результате четверо подростков и двое актеров получили ожоги. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 часть 2 «а» УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц. К уголовной ответственности привлечены актер, который устраивал шоу (он также пострадал) Глеб Шепелев и индивидуальный предприниматель Максим Юдин. Именно они ожидают сегодня приговора.
Также в понедельник Коптевский суд планирует вынести приговор по резонансному делу врачей-акушеров. Всего по делу проходит шестеро обвиняемых, в том числе бывший главврач роддома № 27 Марина Сармосян. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года после того как четверо родителей предъявили руководству роддома весомые претензии. В одном случае младенец погиб, еще трое стали инвалидами. Медицинское сообщество встало на защиту Сармосян и ее коллег — врачи утверждали, что вины акушеров в трагических случаях нет. Тем не менее, дело дошло до суда. Сармосян и еще пятерых медиков обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении детей в возрасте до 6 лет, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть (статья 238 часть 2 «б» и «в» УК). Сусанна Паносян, работавшая в роддоме заведующей послеродовым отделением, обвинялась также в подделке документов (статья 327 часть 2 УК).