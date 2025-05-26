Приговоры дня: организатор квеста с пожаром, главврач роддома

Как стало известно «МК», Лефортовский суд столицы должен вынести приговор обвиняемым по делу о несчастном случае во время квеста Hunting 11 сентября 2022 года. Его организовывала компания Quest Stars в здании на Новохохловской улице. В мероприятии принимали участие пятеро подростков, у одного из которых близился день рождения. В процессе игры один из актеров должен был с помощью горелки вызвать струю пламени, но сделал это крайне неудачно. Огонь перекинулся на натянутую над потолком полиэтиленовую пленку. В результате четверо подростков и двое актеров получили ожоги. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 часть 2 «а» УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц. К уголовной ответственности привлечены актер, который устраивал шоу (он также пострадал) Глеб Шепелев и индивидуальный предприниматель Максим Юдин. Именно они ожидают сегодня приговора.