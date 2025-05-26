Один из участников боев за Мариуполь, сотрудник первого специального полка МВД по Донецкой народной республике по имени Роман, рассказал, что при отступлении украинские военные оставили ловушку в одном из девятиэтажных жилых домов.
— Видать, в спешке они (военные Вооруженных сил Украины — прим. «ВМ») уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять, — отметил источник.
По его словам, в здании был обнаружен бронежилет, под которым находилась граната с выдернутой чекой. Боеприпас был тщательно спрятан, что создавало смертельную угрозу для тех, кто мог найти снаряжение.
Кроме того, Роман сообщил, что российские военнослужащие обнаружили в доме документы на английском языке, предположительно, принадлежавшие представителям НАТО. Найденные материалы были переданы командованию, передает РИА Новости.
Вооруженные силы Украины при отступлении из Курской области закладывали мины с взрывателями неизвлекаемости, чтобы затруднить процесс разминирования, сообщили в Минобороны России.