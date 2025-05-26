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ВСУ спрятали бронежилет с гранатой в жилом доме в Мариуполе

Один из участников боев за Мариуполь, сотрудник первого специального полка МВД по Донецкой народной республике по имени Роман, рассказал, что при отступлении украинские военные оставили ловушку в одном из девятиэтажных жилых домов.

Один из участников боев за Мариуполь, сотрудник первого специального полка МВД по Донецкой народной республике по имени Роман, рассказал, что при отступлении украинские военные оставили ловушку в одном из девятиэтажных жилых домов.

— Видать, в спешке они (военные Вооруженных сил Украины — прим. «ВМ») уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять, — отметил источник.

По его словам, в здании был обнаружен бронежилет, под которым находилась граната с выдернутой чекой. Боеприпас был тщательно спрятан, что создавало смертельную угрозу для тех, кто мог найти снаряжение.

Кроме того, Роман сообщил, что российские военнослужащие обнаружили в доме документы на английском языке, предположительно, принадлежавшие представителям НАТО. Найденные материалы были переданы командованию, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины при отступлении из Курской области закладывали мины с взрывателями неизвлекаемости, чтобы затруднить процесс разминирования, сообщили в Минобороны России.