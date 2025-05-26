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На Краснохолмской набережной обновили Новоспасский причал

Работы выполняли в дневное время, при этом доступ к причалу был перекрыт только частично, что позволило минимизировать неудобства для горожан.

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На Краснохолмской набережной завершился ремонт деревянного настила на Новоспасском причале. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили 873 квадратных метра настила, который нуждался в обновлении из-за износа, вызванного механическими нагрузками и перепадами температур.

Работы выполняли в дневное время, и доступ к причалу был перекрыт только частично. Это позволило минимизировать неудобства для горожан. В ремонте была задействована бригада из восьми человек, которые восстанавливали настил в соответствии с современными стандартами.

Последний раз настил на Новоспасском причале меняли в 2019 году. Специалисты полностью демонтировали износившееся покрытие, отремонтировали несущую металлическую конструкцию и частично заменили слои бруса под настилом. Перед укладкой доски пропитали составом, который придает дереву огнеустойчивость и защищает от гниения. После этого настил покрыли специальной краской.

Проекты по созданию комфортной городской среды, реализуемые в столице, соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».