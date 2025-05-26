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«Битцевский маньяк» Пичушкин пытался перевестись в другую колонию

ФСИН отказала серийному убийце Александру Пичушкину в переводе из ИК «Полярная звезда» в мордовскую колонию.

Источник: Аргументы и факты

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», пытался перевестись из ИК «Полярная звезда» в мордовскую колонию, чтобы быть ближе к родственникам, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что маньяк подал прошение после признания в 11 новых эпизодах убийств, совершенных в Москве и Подмосковье. Администрация «Полярной совы» и ФСИН отказала ему в переводе, из-за чего он подал жалобу на ведомство.

Напомним, Пичушкин совершал убийства в 1990—2000-е годы в основном в Битцевском лесу Москвы. Его жертвами стали пожилые люди, дети, инвалиды и люди с психическими расстройствами.

В октябре 2007 года суд приговорил «битцевского маньяка» к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Он отбывает наказание в ИК «Полярная звезда» в поселке Харп в ЯНАО.