Настоящая прохлада: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

На территорию страны продолжает поступать прохладный и влажный воздух, что и определит характер погоды на рабочую неделю. В центральных и восточных регионах временами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В северных, южных и пустынных районах в основном сохранится сухая погода.