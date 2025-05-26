Настоящая прохлада: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

На территорию страны продолжает поступать прохладный и влажный воздух, что и определит характер погоды на рабочую неделю. В центральных и восточных регионах временами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В северных, южных и пустынных районах в основном сохранится сухая погода.
Лишь сегодня по Каракалпакстану и завтра, 27 мая, в отдельных районах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер в течение недели местами усилится до 13−18 м/с, возможен пыльный поземок.
Температура воздуха: 27 мая — 27…32°, 28 мая — 22…25°,
В предгорных и горных районах временами ожидаются дожди, грозы, возможны селевые и паводковые явления.
Ташкент
В столице тоже будет относительно прохладно. Сегодня, 26 мая: кратковременный дождь, гроза, температура 29−31°, а 27 мая: без осадков, к вечеру возможен дождь, гроза. Температура 23−25°.
28 мая: кратковременный дождь в ночные и утренние часы. Температура 28−30°,