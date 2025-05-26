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Настоящая прохлада: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 26 мая). На предстоящей неделе в Узбекистане ожидается относительно прохладная и переменчивая погода, сообщает Узгидромет. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 22 до 32 градусов, в ряде регионов пройдут кратковременные дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 94% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Vaib.Uz

На территорию страны продолжает поступать прохладный и влажный воздух, что и определит характер погоды на рабочую неделю. В центральных и восточных регионах временами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В северных, южных и пустынных районах в основном сохранится сухая погода.

Лишь сегодня по Каракалпакстану и завтра, 27 мая, в отдельных районах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер в течение недели местами усилится до 13−18 м/с, возможен пыльный поземок.

Температура воздуха: 27 мая — 27…32°, 28 мая — 22…25°, 28—30 мая — 25…30°, местами до 32°.

В предгорных и горных районах временами ожидаются дожди, грозы, возможны селевые и паводковые явления.

Ташкент

В столице тоже будет относительно прохладно. Сегодня, 26 мая: кратковременный дождь, гроза, температура 29−31°, а 27 мая: без осадков, к вечеру возможен дождь, гроза. Температура 23−25°.

28 мая: кратковременный дождь в ночные и утренние часы. Температура 28−30°, 29—30 мая: преимущественно без осадков, но вечером 29 мая и ночью/утром 30 мая возможны кратковременные дожди и грозы. Ожидается усиление ветра до 12−14 м/с, возможен пыльный поземок.