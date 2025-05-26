В Ростовской области за минувшую неделю в пожарах погибли два человека

Так, произошло 38 пожаров, в которых погибли два человека. Также спасатели потушили три ландшафтных пожара. Их общая площадь составила 0,012 гектаров. Специалисты выезжали и на 15 дорожно-транспортные происшествия. В результате удалось спасти шесть человек. За прошедшую неделю на водоемах утонули два человека.