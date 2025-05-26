В Кузбассе осудили иностранцев за сбыт героина

КЕМЕРОВО, 26 мая — РИА Новости. Четверо граждан соседних с Россией государств, двое из которых женщины, получили от девяти до 9,5 лет лишения свободы за сбыт героина в Кузбассе и Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области.
«Граждане одного из соседних государств, двое мужчин и две женщины в возрасте от 30 до 42 лет, обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 — частью 3, частью 4 статьи 228.1 УК РФ “Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что сбытчики были задержаны в октябре 2023 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону совместно с юргинскими полицейскими при попытке доставить в Кузбасс около 200 граммов героина. При личном досмотре полицейские изъяли у драгдилеров 500 свертков с наркотиком, мобильные телефоны и банковские карты. Также сотрудники полиции нашли три тайника с героином, которые сбытчики успели оборудовать в городе Юрге. Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были арестованы.
Следователь установил, что осужденные нашли предложение незаконного заработка в мессенджере. По указанию куратора сообщники забирали из тайников партии героина и бесконтактным способом сбывали наркотик на территории Кемеровской и Томской областей.
«По решению суда 41-летнему и 42-летнему мужчинам назначено по девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Их 39-летняя и 30-летняя сообщницы проведут в колонии общего режима по девять лет шесть месяцев каждая», — сообщает ведомство.