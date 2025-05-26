В Кузбассе осудили иностранцев за сбыт героина

Уточняется, что сбытчики были задержаны в октябре 2023 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону совместно с юргинскими полицейскими при попытке доставить в Кузбасс около 200 граммов героина. При личном досмотре полицейские изъяли у драгдилеров 500 свертков с наркотиком, мобильные телефоны и банковские карты. Также сотрудники полиции нашли три тайника с героином, которые сбытчики успели оборудовать в городе Юрге. Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были арестованы.