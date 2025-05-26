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Госстандарт Беларуси запретил продавать популярную томатную пасту из России

Российская томатная паста попала под запрет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попала популярная российская томатная паста. Соус включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попала томатная паста 25% известного бренда — «Семилукская трапеза» от «Семилукского пищекомбината» из Воронежской области.

Причиной запрета стало несоответствие требованиям технических регламентов о безопасности пищевой продукции. В составе пасты белорусские специалисты выявили недопустимую пищевую добавку: консервант диоксид серы (Е220) в количестве около 195 миллиграммов на килограмм.

В Беларуси запретили продавать российскую томатную пасту известного бренда. Фото: Госстандарт.

Также испытания показали, что массовая доля растворимых сухих веществ в соусе составляет 23,7% при норме не менее 25%. Кроме того, возникла проблема с идентификацией продукта.

— Изготовитель умышленно придал продукции внешний вид и отдельные свойства концентрированного томатного продукта — томатной пасты, но при этом она не может быть идентифицирована как томатная паста, за которую выдается, — прокомментировали в Госстандарте.

Еще популярное фруктовое желе попало под запрет в Беларуси.

Ранее также Госстандарт запретил продавать известную российскую медовуху в Беларуси.

Между тем МВД опубликовало карту полного запрета курения в Минске.