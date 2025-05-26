Российская туристка попала в больницу из-за сырого номера в турецком отеле

Как пишет SHOT, Татьяну и её подругу поселили в сырой подвальный номер, где было трудно дышать, а вместо «шикарной террасы» — стена и трава. На ресепшене девушкам заявили, что они «не заслуживают лучшего», и потребовали доплату за другой номер. После безуспешных споров с менеджером отеля Татьяне стало плохо: 10 часов рвоты и скорая помощь. В больнице она провела сутки под капельницами. Лечение обошлось в 150 тыс. рублей, которые покрыла страховка, но ещё 25 тыс. ушло на лекарства.