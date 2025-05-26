Разные части тела: выявлена разница в заболеваемости раком кожи между мужчинами и женщинами

Фиона Осгун, руководитель отдела медицинской информации CRUK, отмечает: «С потеплением погоды очень важно следить за собой на солнце. Если вы будете загорать хотя бы раз в пару лет, риск развития меланомы кожи может утроиться по сравнению с тем, что вы никогда не обгорали. И дело не только в жарких солнечных днях — в Великобритании с середины марта по середину октября ультрафиолетовые лучи могут быть достаточно сильными, чтобы вызвать повреждение кожи, даже если на улице пасмурно или прохладно. Вот почему мы призываем людей предпринять несколько простых шагов, чтобы оставаться в безопасности. Старайтесь держаться в тени с 11 утра до 15 часов дня, когда солнце светит сильнее всего, надевайте одежду, которая помогает скрыть кожу, шляпу и солнцезащитные очки, а также используйте солнцезащитный крем с коэффициентом защиты не менее SPF30 и 4 или 5 звездочками.».