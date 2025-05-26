Разные части тела: выявлена разница в заболеваемости раком кожи между мужчинами и женщинами

Мужчины и женщины заболевают раком кожи в разных частях тела, показало недавнее исследование. Согласно анализу Cancer Research UK, у мужчин более подвержены раку торсы, в то время как у женщин — нижние конечности.
Новые исследования показали, что участки тела, наиболее подверженные развитию рака кожи, различаются у мужчин и женщин, поскольку в этом году ожидается рост случаев заболевания меланомой, пишет The Guardian.
Согласно анализу, проведенному Cancer Research UK (CRUK), четыре из 10 меланом у мужчин обнаруживаются на туловище, включая спину, грудь и живот, что эквивалентно 3700 случаям в год.
Более трети — 35% — меланом у женщин обнаруживаются на нижних конечностях, от бедер до ступней, и ежегодно на их долю приходится 3200 случаев.
Считается, что эти различия обусловлены различиями в поведении: мужчины чаще находятся на солнце без рубашки, в то время как женщины с наступлением теплой погоды могут надевать шорты или юбки.
Исследование показало, что 87% случаев меланомы, что эквивалентно 17 100 случаям в Великобритании ежегодно, вызваны чрезмерным воздействием ультрафиолетового излучения.
В прошлом году показатели заболеваемости меланомой кожи в Великобритании достигли рекордно высокого уровня, при этом число новых диагнозов увеличилось на четверть — с 21 до 28 на каждые 100 000 человек в период с 2007 по 2009 год и с 2017 по 2019 год, согласно данным CRUK.
Число людей старше 80 лет увеличилось на 57%, а в возрасте от 25 до 49 лет — на 7%. Благотворительная организация также предупредила, что в этом году число случаев меланомы, как ожидается, снова возрастет и составит 21 300 случаев, отмечает The Guardian.
Мишель Митчелл, исполнительный директор CRUK, подчеркивает: «Улучшение показателей выживаемости при раке кожи свидетельствует о значительном прогрессе, достигнутом благодаря нашим исследованиям. Однако растущее число людей с диагнозом меланома по-прежнему вызывает беспокойство, особенно когда мы видим, что показатели у мужчин растут быстрее. Если вы заметили что-то необычное на своей коже, например, новую родинку, родинку, изменившую размер, форму или цвет, или любой участок кожи, который выглядит необычно, — не игнорируйте это, обратитесь к своему лечащему врачу. Мы хотим победить рак кожи у всех, независимо от того, кто они и откуда родом — ранняя диагностика имеет ключевое значение и может изменить ситуацию к лучшему».
Фиона Осгун, руководитель отдела медицинской информации CRUK, отмечает: «С потеплением погоды очень важно следить за собой на солнце. Если вы будете загорать хотя бы раз в пару лет, риск развития меланомы кожи может утроиться по сравнению с тем, что вы никогда не обгорали. И дело не только в жарких солнечных днях — в Великобритании с середины марта по середину октября ультрафиолетовые лучи могут быть достаточно сильными, чтобы вызвать повреждение кожи, даже если на улице пасмурно или прохладно. Вот почему мы призываем людей предпринять несколько простых шагов, чтобы оставаться в безопасности. Старайтесь держаться в тени с 11 утра до 15 часов дня, когда солнце светит сильнее всего, надевайте одежду, которая помогает скрыть кожу, шляпу и солнцезащитные очки, а также используйте солнцезащитный крем с коэффициентом защиты не менее SPF30 и 4 или 5 звездочками.».
Профессор Питер Джонсон, национальный клинический директор по онкологическим заболеваниям NHS England, комментирует: «Профилактика — это, безусловно, лучший способ лечения рака кожи, поэтому избегайте пребывания на солнце в самую жаркую погоду и обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом. При раке кожи, как и при любом другом виде рака, жизненно важно, чтобы вас осмотрели и диагностировали как можно раньше, поэтому люди должны обращаться к врачу, если их беспокоят симптомы. Обследование спасает жизни.».