Президент Словении: Брюссель работает над возобновлением связей с Москвой

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин подчеркнул, что Пекин выразил протест в связи с 17-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Глава дипломатия объединения Кая Каллас до этого сообщила, что новый комплекс ограничительных мер против Москвы уже утвержден. Американский президент Дональд Трамп в ответ на призывы своего украинского коллеги Владимира Зеленского к ужесточению санкций в отношении России заявил, что решения по этому вопросу будет принимать исключительно он сам.