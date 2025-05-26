Президент Словении Наташа Пирц-Мусар сообщила, что от Европейского союза поступают сигналы о том, что Брюссель ведет работу по восстановлению связей с Москвой. Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.
Она выразила мнение, что разрыв диалога с Россией был ошибочным шагом, и подчеркнула необходимость создания группы «мудрых мужчин и женщин», которая займется возобновлением общения между сторонами, передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин подчеркнул, что Пекин выразил протест в связи с 17-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Глава дипломатия объединения Кая Каллас до этого сообщила, что новый комплекс ограничительных мер против Москвы уже утвержден. Американский президент Дональд Трамп в ответ на призывы своего украинского коллеги Владимира Зеленского к ужесточению санкций в отношении России заявил, что решения по этому вопросу будет принимать исключительно он сам.
Переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Пекине завершились напряженно, когда датский министр призвал Китай прекратить сотрудничество с Россией.