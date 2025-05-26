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Тольяттинская «Лада» подписала контракты с Бородиным и Истюфеевым до 2027 года

Это воспитанники местной молодежки. Для 20-летних ребят прошедший сезон МХЛ стал последним на таком уровне.

Источник: МК.RU Самара

Это воспитанники местной молодежки. Для 20-летних ребят прошедший сезон МХЛ стал последним на таком уровне.

Форвард Данил Бородин стал самым результативным игроком «Ладьи» (37 очков), отдал больше всех ассистов (23) и забросил 14 шайб (третий в клубе). Всего поучаствовал в 46 встречах минувшей «регулярки». Две — в рамках плей-ин.

Защитник Денис Истюфеев отметился 11 баллами, забил три гола и сделал восемь результативных передач. Также был лидером тольяттинской молодежки по числу заблокированных бросков — 82.

Свежие соглашения с Бородиным и Истюфеевым рассчитаны до конца мая 2027 года, говорится на сайте «автозаводцев».

Ранее подробно «МК в Самаре» подробно рассказывал о выпускниках тольяттинской «Ладьи».

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