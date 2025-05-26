Тольяттинская «Лада» подписала контракты с Бородиным и Истюфеевым до 2027 года

Форвард Данил Бородин стал самым результативным игроком «Ладьи» (37 очков), отдал больше всех ассистов (23) и забросил 14 шайб (третий в клубе). Всего поучаствовал в 46 встречах минувшей «регулярки». Две — в рамках плей-ин.