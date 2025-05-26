Экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, отметил, что у Вашингтона отсутствуют эффективные способы воздействия на политику Москвы. Об этом он написал в социальной сети X.
«У США нет стратегического рычага влияния на то, что Россия делает или не делает на востоке Украины. Мы по-прежнему являемся соучастниками, финансируя Украину», — подчеркнул Макгрегор.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство последними шагами российского лидера Владимира Путина. Особое раздражение у него вызывают ночные удары по военным объектам на территории Украины. Трамп считает, что эти действия осложняют ситуацию.
Кроме того, Трамп указал, что публичные высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского наносят вред Украине. По мнению американского лидера, Зеленскому следует быть сдержаннее в своих заявлениях, чтобы не усугублять положение страны. Трамп отметил, что слова Зеленского лишь создают новые трудности, и посоветовал ему воздержаться от подобных комментариев ради интересов собственной страны.