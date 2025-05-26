Полковник Макгрегор: у США нет стратегического рычага влияния на Россию

Кроме того, Трамп указал, что публичные высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского наносят вред Украине. По мнению американского лидера, Зеленскому следует быть сдержаннее в своих заявлениях, чтобы не усугублять положение страны. Трамп отметил, что слова Зеленского лишь создают новые трудности, и посоветовал ему воздержаться от подобных комментариев ради интересов собственной страны.