Жители Самарской области рассказали, что для них является «работой мечты»

Главная ценность для большинства самарцев (54%) это возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. Особенно важен этот критерий для молодежи в возрасте 18−24 лет (63%), тогда как респонденты старше 55 лет указали его как приоритетный лишь в 34% случаев.