Жители Самарской области рассказали, что для них является «работой мечты»

В первом квартале 2025 года исследователи портала hh.ru провели опрос среди более 4 тысяч российских соискателей, выяснив мнение жителей Самарской области о факторах, определяющих понятие «идеальная работа».
Главная ценность для большинства самарцев (54%) это возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. Особенно важен этот критерий для молодежи в возрасте 18−24 лет (63%), тогда как респонденты старше 55 лет указали его как приоритетный лишь в 34% случаев.
Важными факторами назвали: уважение начальства и доброжелательность коллектива (51%); преобладание позитивных эмоций на рабочем месте (51%); покрытие зарплатой всех необходимых трат (49%); регулярность выплат (39%); наличие перспектив карьерного роста и профессионального развития (36%); интересное содержание работы (29%); близость расположения к дому (29%); соответствие образу жизни сотрудника (24%); чувство гордости за свою работу (21%); отсутствие переработок (20%); полезность работы для общества (17%); гибкость графика (15%); безопасность труда (12%).
Исследование показало разнообразие предпочтений среди самарских соискателей, позволяющее сформировать портрет «работы мечты».
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