Движение по Московскому проспекту в Воронеже открыли после коммунального ЧП

На время аварийных работ Московский проспект перекрыли, а 16 маршрутов изменили схему движения. Изначально планировалось, что на устранение коммунальной аварии уйдёт около двух дней, однако во время работ произошло обрушение, и котлован пришлось снова укреплять. Для этого использовали 60 шпунтов Ларсена.