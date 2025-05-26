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Движение по Московскому проспекту в Воронеже открыли после коммунального ЧП

Работы коммунальщиков заняли около четырёх дней.

Источник: Управление дорожного хозяйства Воронежа

Движение транспорта на Московском проспекте открыли вечером воскресенья, 25 мая. Общественный транспорт вновь курсирует по прежней схеме движения, сообщили в управлении дорожного хозяйства города.

Напомним, что проезд был закрыт в связи с масштабной коммунальной аварией. В ночь на 20 мая прямо посередине главной городской магистрали образовался огромный провал на канализационном коллекторе метрового диаметра. Последствия.

На время аварийных работ Московский проспект перекрыли, а 16 маршрутов изменили схему движения. Изначально планировалось, что на устранение коммунальной аварии уйдёт около двух дней, однако во время работ произошло обрушение, и котлован пришлось снова укреплять. Для этого использовали 60 шпунтов Ларсена.

Участок поврежденного коллектора заменили в субботу, 24 мая. Всего специалисты переложили 12,5 метров.

Работы коммунальщиков заняли около четырёх дней.