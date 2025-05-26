Враждебная России страна начала внедрение искусственного интеллекта в школах

Министр добавила: «В октябре этого года у нас намечены местные выборы. На местных выборах могут голосовать 16-летние, причем они могут голосовать онлайн со своих мобильных телефонов. Поэтому мы хотим, чтобы они использовали мобильные телефоны для выполнения своего гражданского долга, участия в выборах, получения информации, анализа политических платформ. Было бы немного странно, если бы мы не разрешили им пользоваться ими в школе, в образовательных учреждениях. Это было бы очень непонятным посланием для 16-летних — голосуйте онлайн, голосуйте по мобильному телефону, но не используйте ChatGPT на своем телефоне для обучения».