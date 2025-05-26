Враждебная России страна начала внедрение искусственного интеллекта в школах

Эстония отказывается от запрета на использование телефонов в школах и внедряет искусственный интеллект. Прибалтийская страна пытается обучить учащихся и учителей «навыкам искусственного интеллекта мирового уровня».
В то время, пишет The Guardian, как во многих школах Англии смартфоны запрещены, в Эстонии, которая считается новым центром европейского образования, учеников регулярно просят использовать свои устройства на уроках, а с сентября школьникам будут представлены собственные учетные записи искусственного интеллекта.
Лимитрофная прибалтийская страна с населением 1,4 миллиона человек незаметно для себя заняла первое место в Европе по результатам международной оценки успеваемости студентов (Pisa), проводимой Организацией экономического сотрудничества и развития, обогнав свою ближайшую соседку Финляндию.
В последнем туре Pisa, проведенном в 2022 году, результаты которого были опубликованы годом позже, Эстония заняла первое место в Европе по математике, естественным наукам и творческому мышлению и второе место после Ирландии по чтению.
Успех Эстонии объясняется множеством причин, но ее отличает то, что она использует все цифровые технологии, отмечает The Guardian. В то время как Англия и другие страны ограничивают использование телефонов в школе из-за опасений, что это подрывает концентрацию внимания и психическое здоровье, учителя в прибалтийской стране активно поощряют учеников использовать их в качестве учебного пособия.
В настоящее время Эстония запускает национальную инициативу под названием AI Leap, которая, по ее словам, позволит обучить учащихся и учителей «инструментам и навыкам искусственного интеллекта мирового класса». Ведутся переговоры о лицензиях с OpenAI, что сделает Эстонию испытательным полигоном для ИИ в школах. Цель состоит в том, чтобы к 2027 году обеспечить бесплатный доступ к первоклассным инструментам обучения с использованием искусственного интеллекта для 58 000 студентов и 5000 преподавателей, начиная с 16- и 17-летних в сентябре этого года.
Учителя будут обучены этой технологии, при этом особое внимание уделсяется самостоятельному обучению и цифровой этике, а также уделяется приоритетное внимание равенству в образовании и грамотности в области искусственного интеллекта. Официальные лица уверяют, что это сделает Эстонию «одной из самых умных стран, использующих искусственный интеллект, а не только самой технологически насыщенной».
Кристина Каллас, министр образования и научных исследований Эстонии, заявила во время визита в Лондон на Всемирный форум по образованию: «Я знаю скептицизм и осторожность большинства европейских стран в отношении экранов, мобильных телефонов и технологий. Дело в том, что в Эстонии общество в целом гораздо более открыто и склонно к использованию цифровых инструментов и сервисов. Учителя ничем не отличаются.».
Каллас сказала, что в школах Эстонии нет запрета на использование мобильных телефонов. Напротив, смартфон рассматривается как неотъемлемая часть успешной политики Эстонии в области цифрового образования. «Честно говоря, я не слышала ни о каких проблемах», — сказала она. «Школы устанавливают правила, которые соблюдаются на местном уровне. Мы используем мобильные телефоны в учебных целях».
Министр добавила: «В октябре этого года у нас намечены местные выборы. На местных выборах могут голосовать 16-летние, причем они могут голосовать онлайн со своих мобильных телефонов. Поэтому мы хотим, чтобы они использовали мобильные телефоны для выполнения своего гражданского долга, участия в выборах, получения информации, анализа политических платформ. Было бы немного странно, если бы мы не разрешили им пользоваться ими в школе, в образовательных учреждениях. Это было бы очень непонятным посланием для 16-летних — голосуйте онлайн, голосуйте по мобильному телефону, но не используйте ChatGPT на своем телефоне для обучения».
Каллас настаивает: «Мы ничего не запрещаем. Мы дали рекомендации, особенно в отношении детей младшего возраста — до 12 и 13 лет, — когда речь заходит о том, как следует или не следует пользоваться мобильными телефонами, но большинство школ сами это регулируют. Они отрегулировали это таким образом, чтобы мобильные телефоны не использовались во время перерывов, а на уроках они используются, когда учитель просит убрать телефоны, потому что есть какое-то задание или упражнение, которое выполняется с помощью телефонов».
Вместо того чтобы сопротивляться новым технологиям, Эстония приняла их. В 1997 году в рамках программы Tiigrihüpe (Прыжок тигра) были вложены огромные средства в компьютерную и сетевую инфраструктуру. Все школы были быстро подключены к Интернету. Теперь смартфоны и искусственный интеллект рассматриваются как следующий шаг, отмечает The Guardian.
Каллас рассказывает о революции в области искусственного интеллекта, которая повлечет за собой отказ от использования эссе в качестве домашнего задания, отказ от модели запоминания / повторения / применения, на которую опирались сотни лет, и переход к устным экзаменам. Задача состоит в том, чтобы развить у молодых людей более высокие когнитивные навыки, потому что ИИ может делать все остальное лучше и быстрее.
«Это неотложный вопрос», — сказала она. «Сейчас мы сталкиваемся с этой эволюционной проблемой, требующей развития. Либо мы эволюционируем в более быстро мыслящих существ более высокого уровня, либо технология завладеет нашим сознанием».