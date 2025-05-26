«Превышает все показатели»: Физик объяснил появление гигантской «птицы» у Солнца

Согласно прогнозам учёного, в 2025—2026 годах ожидается максимальная солнечная активность. Анпилогов пояснил в беседе с РБК, что протуберанцы — это выбросы относительно холодного солнечного вещества в магнитосферу. Хотя большая часть этого вещества, по его словам, вернётся на Солнце под действием магнитных линий, часть продолжит движение к внешним границам Солнечной системы, постепенно теряя температуру.