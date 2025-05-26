«Превышает все показатели»: Физик объяснил появление гигантской «птицы» у Солнца

Согласно прогнозам учёного, в 2025—2026 годах ожидается максимальная солнечная активность. Анпилогов пояснил в беседе с РБК, что протуберанцы — это выбросы относительно холодного солнечного вещества в магнитосферу. Хотя большая часть этого вещества, по его словам, вернётся на Солнце под действием магнитных линий, часть продолжит движение к внешним границам Солнечной системы, постепенно теряя температуру.
Физик добавил, что выброс был направлен в противоположную от Земли сторону. Именно благодаря этому удалось лучше его увидеть.
«Этот протуберанец поражает своими размерами и расстоянием от Солнца — целых 2,5 млн км! Это превышает все ранее наблюдаемые показатели. До этого самые мощные протуберанцы фиксировались на расстоянии 1,7 млн км, что, кстати, уже больше диаметра Солнца», — поделился учёный.
Напомним, накануне учёные заметили редкий оптический феномен на Солнце с «пламенным следом». Силуэт напомнил огненную птицу, размер которой, как оказалось, в 10 раз превышает Землю.