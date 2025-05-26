В Самарском театре драмы 1 июня откроется II Большой театральный фестиваль

В Самаре готовятся к открытию II Большого театрального фестиваля. С 1 по 14 июня на сценах Самарского академического театра драмы пройдут показы лучших спектаклей из репертуара театра, а также постановки гостей из Тюмени и Уфы.
В рамках фестиваля самарская драма представит самые яркие спектакли прошедшего 174-го сезона — среди них «Тартюф» (16+), «Ladies» night«(16+), “Два благородных дона” (16+), “Полёт над гнездом кукушки” (16+), “И никого не стало” (16+), “Шесть блюд из одной курицы” (16+), “Весы” (16+) и весеннюю премьеру — комедию “Женитьба Бальзаминова” (12+). На экспериментальной сцене — документальный спектакль “НА ДНЕ.DOC” (18+), поставленный Дмитрием Крестьянкиным.
Среди приглашённых участников — Русский драматический театр Республики Башкортостан, который представит мюзикл «Голубая камея» (16+) и комедию «Палата бизнес-класса» (18+).
Тюменский Большой драматический театр вновь приедет в Самару с «Семейкой Аддамс» (12+), а также привезёт историческую драму «Пугачёв» (12+) и музыкальный водевиль «Ханума» (12+).
Фестиваль продлится до конца июля. Организаторы обещают насыщенную программу и встречи с яркими театральными коллективами со всей страны.
Ранее мы писали, что московский театр неслышащих актеров «Недослов» 27 и 28 мая в театре «СамАрт» покажет два инклюзивных спектакля: «Коробка с карандашами» (0+) и «Верни мне музыку» (6+).
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