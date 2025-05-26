В Башкирию придет 27-градусная майская жара

Сухая и теплая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие два дня. По словам синоптиков, на этой неделе установится настоящая майская жара.
Так, во вторник, 27 мая, осадков не прогнозируется. Ветер будет слабым, днем возможны отдельные порывы. Ночные температуры составят от +5 до +10 градусов, в горной местности столбики термометров могут опуститься до +1. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.
В среду, 28 мая, погодные условия не изменятся. Дождей по-прежнему не ожидается. Ветер сохранится слабый, с переменными направлениями, усиливаясь днем. Температурный режим будет таким же, как и днем ранее: ночью +5…+10 градусов, днем — +22…+27 градусов.
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