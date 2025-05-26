ФСБ выявила более 170 подпольных оружейников в 58 регионах России

«Пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сказано в сообщении силового ведомства.
В марте — апреле из незаконного оборота правоохранители изъяли 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе автоматы, револьверы, пулеметы, пистолеты, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, обнаружено и изъято более 56 тыс. патронов различного калибра, гранаты, запалы, а также свыше 136 кг взрывчатых веществ (порох, гексоген, пластит, тротил, аммонал).
Правоохранители пресекли деятельность 62 подпольных мастерских, где занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на одном из заводов Казани.