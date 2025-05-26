ФСБ выявила более 170 подпольных оружейников в 58 регионах России

В марте — апреле из незаконного оборота правоохранители изъяли 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе автоматы, револьверы, пулеметы, пистолеты, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, обнаружено и изъято более 56 тыс. патронов различного калибра, гранаты, запалы, а также свыше 136 кг взрывчатых веществ (порох, гексоген, пластит, тротил, аммонал).