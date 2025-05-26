Глава СПЧ раскритиковал идею денежных выплат беременным школьницам

«На самом деле подобные меры (выплаты беременным школьницам — ред.) очень слабо отражаются на уровне рождаемости. У нас есть реальная демографическая проблема, нельзя подменять решение демографической проблемы такого рода пиар-игрушками», — подчеркнул глава СПЧ в интервью РИА Новости.