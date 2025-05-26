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Глава СПЧ раскритиковал идею денежных выплат беременным школьницам

Денежные выплаты беременным школьницам не оказывают существенного влияния на демографическую ситуацию в стране.

Денежные выплаты беременным школьницам не оказывают существенного влияния на демографическую ситуацию в стране. Такое заявление сделал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«На самом деле подобные меры (выплаты беременным школьницам — ред.) очень слабо отражаются на уровне рождаемости. У нас есть реальная демографическая проблема, нельзя подменять решение демографической проблемы такого рода пиар-игрушками», — подчеркнул глава СПЧ в интервью РИА Новости.

Речь идет о региональных инициативах, реализуемых в Орловской, Брянской и Кемеровской областях. Власти этих субъектов РФ ввели единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей для учащихся, столкнувшихся с неожиданной беременностью.

Как уточнили в Кемеровской области, программа также распространяется на студентов очной формы обучения. Оформить заявление на получение средств можно с 22-й недели беременности.

При этом, согласно данным ВЦИОМ, менее половины россиян поддерживают идею материальной помощи беременным школьницам.

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