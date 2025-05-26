За чей счет депортируют мигрантов

Расходы на выдворение иностранных граждан в основном покрываются за счет налогоплательщиков.
В 2024 году расходы на выдворение иностранных граждан из России достигли рекордных значений — превышая один миллиард рублей, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил URA.RU глава центра помощи мигрантов Вадим Коженов.
Он отметил, что в 2023 году на эти цели было потрачено 453 миллиона рублей, а в 2022-м — 403 миллиона. Основные причины роста — увеличение числа депортируемых и значительное подорожание авиабилетов. Так, если в 2019 году билет в Узбекистан стоил около 11 тысяч рублей, то в 2024-м — уже 30−40 тысяч.
В Госдуме предложили обязать мигрантов иметь депозит для приобретения билета на РодинуФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
В 2025 году из России было выдворено 88 тысяч иностранцев — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Издание URA.RU направило запрос в МВД о причинах роста депортируемых мигрантов и затрат, ответ на момент публикации ожидается.
Проблему финансового бремени, связанного с депортацией, пытались решить в Госдуме. Депутаты предложили обязать мигрантов иметь на счету сумму (депозит) достаточную для приобретения билета на Родину. Эта инициатива направлена на снижение нагрузки на государственный бюджет, поскольку сегодня расходы на выдворение иностранных граждан в основном покрываются за счет налогоплательщиков. Однако, по словам правозащитников, такая мера вызывает множество вопросов и не решает проблему в корне.
Нужен ли России закон о внесении аванса на границе для мигрантов, и какие еще существуют способы решения проблемы оплаты депортации мигрантов? Разбирался корреспондент URA.RU.
Сенатор Деньгин считает, что главное — чтобы государство не тратило лишние средства налогоплательщиковФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Депозит для мигрантов поможет снизить расходы бюджета на депортацию.
Соавтор инициативы о депозите для мигрантов, сенатор Вадим Деньгин, сообщил URA.RU, что законопроект, разработанный партией ЛДПР, в настоящее время находится на рассмотрении в комиссии Госдумы по миграционной политике, возглавляемой Ириной Яровой. «Мы ожидаем заключения, после которого станет ясно, как дальше будут развиваться события. Надеюсь, данная инициатива будет поддержана и реализована в ближайшее время», — подчеркнул сенатор.
Деньгин считает, что главное — чтобы государство не тратило лишние средства налогоплательщиков, когда мигрант не имеет необходимости оставаться в России и не является уникальным специалистом. В таком случае содержание и выдворение мигранта превращается в лишнюю нагрузку на бюджет.
Он пояснил: если мигрант находится в России и собирается уехать, он должен покрыть все связанные с этим расходы, включая билеты и другие услуги. По его мнению, подобные меры могут значительно снизить нагрузку на государственный бюджет и способствовать более прозрачной и справедливой системе депортации мигрантов.
Депозит для мигрантов — это колоссальные организационные и финансовые сложностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Почему идея с депозитом не сработает?
Глава центра помощи мигрантов Вадим Коженов назвал попытки внедрить подобную систему «идиотизмом» и объяснил, что реализовать её практически невозможно. «Нет нигде в мире практики иметь у мигрантов при пересечении границы сумму с собой. Это невозможно. У нас шесть миллионов иностранцев. Значит, нужно открыть шесть миллионов счетов, положить туда деньги, отвечать за них, возвращать их при выезде — это колоссальные организационные и финансовые сложности», — подчеркнул он.
Коженов добавил, что такие попытки предпринимались ещё в 2016 году, но даже казначейство отказалось их администрировать, поскольку это нереализуемо с технической и бюрократической точек зрения. Он отметил, что российские погранпереходы пока не оборудованы для такой работы, а возврат средств при выезде создаст дополнительные риски и нагрузку. По его мнению, реализация идеи о депозитах у мигрантов — практически невозможна.
В настоящее время каждый иностранец обязан иметь страховой полис, но его цена и содержание часто не отражают реальные потребностиФото: Илья Московец © URA.RU.
Нужен новый закон о новом обязательном страховом полисе для мигрантов, который покроет депортацию.
Вадим Коженов считает, что единственный реальный и цивилизованный путь решения проблемы — внедрение нового обязательного страхового полиса для мигрантов, который бы покрывал расходы на депортацию, экстренную медицинскую помощь, роды и даже репатриацию в случае смерти. Такой полис, по его оценке, может стоить 2 000−3 000 рублей, что доступно для большинства мигрантов.
"Такой подход уже частично реализован в России. Сейчас каждый иностранный гражданин должен иметь страховой полис, однако стоимость и наполнение этих полисов зачастую не соответствуют реальным нуждам. Оптимальный вариант — это создать доступный страховой продукт, который бы покрывал расходы на депортацию и другие нужды.
Вадим Коженов отметил, что если государство примет грамотный закон, который четко определит перечень обязательных страховых услуг для иностранцев (депортация, базовая медицина, репатриация, роды и травматология), то рынок за год-полтора сам отрегулируется. После принятия такого закона страховые компании начнут конкурировать за клиентов, появятся прозрачные тарифы и понятные правила оказания услуг. Это позволит уйти от профанации с дешевыми, но бесполезными полисами и создать цивилизованный рынок страхования для мигрантов.
По мнению Артамонова, данный механизм будет стимулировать работодателей тщательнее следить за работой и поведением своих сотрудниковФото: Илья Московец © URA.RU.
За депортацию мигрантов должны платить их работодатели.
В интервью URA.RU сенатор Анатолий Артамонов высказал мнение о необходимости изменения существующей системы привлечения иностранных работников в России. По его словам, в настоящее время работодатели заявляют потребность в определенном количестве мигрантов, однако расходы, связанные с их депортацией в случае нарушений миграционного законодательства, полностью ложатся на государственный бюджет. Такой подход, по мнению Артамонова, является недопустимым.
«На недавно состоявшемся заседании профильного комитета обсуждался законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере трудовой деятельности иностранных граждан. Я предложил заимствовать международный опыт и внести изменения, при которых работодатели будут указывать точное количество необходимых мигрантов, а также вносить на специальный счёт определённую сумму за каждого из них», — сообщил сенатор.
Эти средства должны покрывать расходы на депортацию в случае нарушения миграционных правил иностранным работником. Такой механизм, по мнению Артамонова, позволит создать стимул для работодателей более тщательно контролировать деятельность и поведение своих сотрудников, а также снизить нагрузку на государственный бюджет. Артамонов подчеркнул, что внедрение подобной системы может значительно повысить ответственность работодателей и обеспечить более прозрачную и справедливую миграционную политику в России.
Россия сохранит практику депортации мигрантов за счет бюджетаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Страна продолжит депортировать мигрантов за счет налогоплательщиков.
Российский политолог, дипломат и общественный деятель Сергей Марков в интервью URA.RU сообщил, что в ближайшее время никаких изменений ждать не приходится. Страна продолжит депортировать мигрантов за собственный счет. По его словам, в настоящее время Россия сталкивается с рядом сложностей в сфере миграции. Идея депортировать мигрантов, находящихся вне системы, остается актуальной, однако реализовать ее полностью сложно из-за сопротивления со стороны бизнеса и правительства, под влиянием работодателей, использующих мигрантов.
«Большая часть депортаций происходит именно по причине нарушения закона — мигранты, которые работают нелегально, занимаются преступной деятельностью или находятся вне системы. Те, кто работают честно, как правило, не вызывают особых проблем», — подчеркнул он.
Политолог Сергей Марков указал на особую важность сохранения евразийского экономического союзаФото: Илья Московец © URA.RU.
Он также отметил, что в России постепенно движутся к модели, аналогичной Объединенным Арабским Эмиратам, — когда мигранты приезжают работать на конкретную компанию на определенный срок. Однако эта практика ещё не полностью отработана и внедрена. Марков указал на особую важность сохранения евразийского экономического союза.
Он подчеркнул, что ограничение въезда мигрантов из стран ЕАЭС может привести к выходу этих стран из союза и негативно сказаться на экономическом росте России. Что касается будущих изменений, политолог отметил, что страна продолжит депортировать мигрантов по существующим процедурам. Он также предостерег, что массовые депортации могут негативно повлиять на бюджет и экономическую стабильность.