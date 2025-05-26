За чей счет депортируют мигрантов

Глава центра помощи мигрантов Вадим Коженов назвал попытки внедрить подобную систему «идиотизмом» и объяснил, что реализовать её практически невозможно. «Нет нигде в мире практики иметь у мигрантов при пересечении границы сумму с собой. Это невозможно. У нас шесть миллионов иностранцев. Значит, нужно открыть шесть миллионов счетов, положить туда деньги, отвечать за них, возвращать их при выезде — это колоссальные организационные и финансовые сложности», — подчеркнул он.