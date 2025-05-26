Коммерсант: российской сети кофеен грозит банкротство

На сегодняшний день у компании остаются пять работающих кофеен в Москве.
Межрайонная инспекция ФНС № 4 по Москве подала в арбитражный суд заявление о банкротстве ООО «Кофе Хауз», входящего в группу компаний «Шоколадница». Причиной иска стали финансовые претензии налоговых органов к компании.
«Налоговые органы добиваются банкротства ООО “Кофе Хауз”, входящего в ГК “Шоколадница”», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные суда. В пресс-службе «Шоколадницы» утверждают, что не получали официальных уведомлений от ФНС. Представители компании также заявили, что ООО «Кофе Хауз» не ведет активной деятельности и не располагает значимыми активами. Однако, согласно базе данных СПАРК, в 2024 году «Кофе Хауз» показал выручку 1,55 миллиард рублей и чистую прибыль в размере 121,5 миллиона рублей.
На сегодняшний день у компании остаются пять работающих кофеен в Москве, а также лицензии на продажу алкоголя, зарегистрированные товарные знаки и производственные сертификаты. Юристы отмечают: если задолженность перед бюджетом превышает два миллиона рублей, вероятность банкротства высока. Кроме того, кредиторы имеют право потребовать субсидиарной ответственности с владельцев компании. Основным бенефициаром группы «Шоколадница» и «Кофе Хауз» является предприниматель Александр Колобов.