В Иркутской области вырос спрос на медиков и специалистов по безопасности

Эксперты hh.ru проанализировали весенние тренды на рынке труда Иркутской области, выявив изменения в спросе на различные профессии и динамику кадрового дефицита. Как стало известно КП-Иркутск, в апреле количество вакансий в регионе осталось на уровне марта, однако в отдельных сферах наблюдался рост предложений.
Наибольший интерес работодатели проявили к медикам (+11% по сравнению с предыдущим месяцем), специалистам по безопасности (+6%), топ- и среднему менеджменту (+4%), работникам строительной и риелторской отраслей (+3%). Незначительно, но увеличился спрос на профессионалов в добыче сырья, закупках, продажах и клиентском сервисе (в каждой из этих сфер прирост составил +1%).
— В то же время в некоторых профессиональных областях зафиксировано снижение числа вакансий. Так, на 24% сократился спрос на закупщиков, реже стали искать страховых специалистов (-9%). Существенно уменьшилось количество предложений для работников искусства, развлечений и массмедиа (-22%), экспертов в стратегиях, инвестициях и консалтинге (-16%), а также представителей индустрии спорта и красоты (-13%), — уточняют аналитики hh.ru.
Несмотря на колебания, общая структура спроса остается устойчивой. Лидером по числу вакансий традиционно остается категория «Рабочий персонал» (30% от общего объема). За ней следуют «Строительство и недвижимость» (22%), «Производство и сервисное обслуживание» (21%), «Продажи и клиентский сервис» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 16% в каждой).
Соотношение резюме к вакансиям в регионе сейчас составляет 5,9 на одно место, что соответствует нормальным показателям (диапазон 4 — 7,9). Список дефицитных профессий сократился: сейчас в него входят только медики (2,2 резюме на вакансию), сотрудники розничной торговли (3,1), производственники и сервисные специалисты (3,6), работники сельского хозяйства (3,7), добытчики сырья (3,8), а также строители и риелторы (3,9).
Напротив, переизбыток кадров наблюдается в творческих и медийных профессиях (37,8 резюме на место), консалтинге (28,6), маркетинге (18,7), управленческом секторе (16,8) и среди административного персонала (16,0).
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