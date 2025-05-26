В Иркутской области вырос спрос на медиков и специалистов по безопасности

— В то же время в некоторых профессиональных областях зафиксировано снижение числа вакансий. Так, на 24% сократился спрос на закупщиков, реже стали искать страховых специалистов (-9%). Существенно уменьшилось количество предложений для работников искусства, развлечений и массмедиа (-22%), экспертов в стратегиях, инвестициях и консалтинге (-16%), а также представителей индустрии спорта и красоты (-13%), — уточняют аналитики hh.ru.