Ученые из США сняли «скопление душ» в космосе с помощью спецтехники

Американские учёные обнаружили в космическом пространстве «скопления душ» с помощью специальных приборов. Это открытие подтвердило существование неких сгустков энергии в космосе. Исследование было проведено учёными из Инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка.
По словам экспертов, высокоточное оборудование способно фиксировать даже малейшую электромагнитную активность в космосе. В настоящее время учёные изучают необычные явления, которые внешне напоминают вспышки молний.
Сгустки энергии наблюдаются на протяжении нескольких километров. По мнению учёных, это может быть связано с электрическими разрядами или действием магнитного поля Земли.
Полученные данные могут помочь лучше понять устройство мира и его взаимодействие с космосом. Исследования продолжаются.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили необычный объект над Солнцем, похожий по очертаниям на птицу, и размером больше Земли в десять раз.