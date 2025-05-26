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Ученые из США сняли «скопление душ» в космосе с помощью спецтехники

Американским специалистам удалось заметить электромагнитную активность в космическом пространстве.

Источник: Аргументы и факты

Американские учёные обнаружили в космическом пространстве «скопления душ» с помощью специальных приборов. Это открытие подтвердило существование неких сгустков энергии в космосе. Исследование было проведено учёными из Инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка.

По словам экспертов, высокоточное оборудование способно фиксировать даже малейшую электромагнитную активность в космосе. В настоящее время учёные изучают необычные явления, которые внешне напоминают вспышки молний.

Сгустки энергии наблюдаются на протяжении нескольких километров. По мнению учёных, это может быть связано с электрическими разрядами или действием магнитного поля Земли.

Полученные данные могут помочь лучше понять устройство мира и его взаимодействие с космосом. Исследования продолжаются.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили необычный объект над Солнцем, похожий по очертаниям на птицу, и размером больше Земли в десять раз.