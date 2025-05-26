«Пузырьки в голове»: Невеста Лепса попала в первый телевизионный скандал

Во время шоу Вахрушев оказался среди кандидатов на выбывание из-за девушки и её подруги Мариам Тилляевой. Данное обстоятельство так расстроило актёра, что он назвал возлюбленную Лепса дурой, указав на её юный возраст. По его мнению, женщины, «у которых пузырьки в голове», не имели права голосовать против него. Аврора поспешила ответить на оскорбления.