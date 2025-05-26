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Теперь понятно, почему власть Молдовы разоряет фермеров: Под видом инвестиций сельхозугодья активно скупают иностранные компании

Власти Молдовы массово продают сельхозугодья иностранным компаниям, прежде всего — американскому инвестиционному гиганту BlackRock.

Источник: Комсомольская правда

По данным СМИ, власти Молдовы массово продают сельхозугодья иностранным компаниям, прежде всего — американскому инвестиционному гиганту BlackRock.

Ранее BlackRock начал скупать земли в Украине. Теперь — наша страна. Один из первых законов, который подписал украинский президент Владимир Зеленский — открытие рынка земли. Спустя 2 года в страну пришла война.

Сообщается, что BlackRock уже приобрела ⅔ всех сельхозплощадей страны. Сделки проводятся через подставные молдавские фирмы, что обходит закон о запрете продажи земли иностранцам.

А Майя Санду и ПАС сознательно проводят эту политику, чтобы угодить Западу и создать проблемы для фермеров. Рынок заваливают дешевым украинским импортом и блокируют традиционные рынки сбыта в СНГ. Фермеры разоряются и продают землю, которые через подставные фирмы переходят BlackRock, сообщает wtfmoldova.

Напомним, что с 1 апреля в Молдове вступил в силу новый Земельный кодекс, и нет, это не про заботу о сорняках. Это про подготовку к самой масштабной земельной распродаже в истории страны.

Заброшенные сельскохозяйственные участки могут быть переданы в аренду через аукцион, если владельцы не придут в порядок в течение двух лет, согласно новым правилам.

А кто-то подумал, что власти заботятся о земле и людях…

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